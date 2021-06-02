Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya hamlesi! - Son Dakika

Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya hamlesi!

52 yaşına basan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından kızları ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile doğum günü pozlarını paylaştı. Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın fotoğrafını beğenerek dikkat çekti. İşte detaylar...

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı yaptığı doğum günü paylaşımı ile dikkat çekti. Ünlü isim sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflardaki detaylar ile çok konuşuldu.

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Instagram hesabından sevdikleriyle yer aldığı karelere yer ver ünlü ismin paylaşımı ise şu şekilde oldu: "Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti. Havada, karada, denizde pasta üflemekten nefesim kesildi : ) Kutlayan ve yanımda olan herkese teşekkürler..."



ŞEYMA'DAN DİKKAT ÇEKEN BEĞENİ


Fotoğraflarda Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın yer alması dikkat çekerken, bir diğer ayrıntı da ikilinin fotoğrafını Şeyma Subaşı'nın beğenmesi oldu.



"ÇOK KÜÇÜK AMA GALİBA..."


Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl Ayça Çağla Altunkaya hakkında ilk kez konuşmuştu. Subaşı, Altunkaya'nın Acun Ilıcalı'dan 30 yaş küçük olmasına değinerek "O konu hakkında yorum yapmayayım. Çok küçük ama galiba" demişti.


Subaşı, Altunkaya'nın kendisine benzetilmesi hakkında da "Bilmiyorum, görmedim benziyor mu?" ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:17 

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken Ayça Çağla Altunkaya hamlesi! - Son Dakika Magazin
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