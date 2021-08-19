2018 yılında Şeyma Subaşı'ndan boşanan Acun Ilıcalı, uzun süredir Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor.

Ilıcalı ile Altunkaya, Yunanistan'ın Sisam adasında tatil yapıyor.

Çifte, Şeyma Subaşı'nın kardeşi Kübra Açıl ve eşi Merthan Açıl'ın da eşlik etmesi şaşkınlık yarattı.

Kübra Açıl ve Ayça Çağla Altunkaya, geçtiğimiz ay Alaçatı sokaklarında görüntülenmişti.

Bu kareler sonrası Şeyma Subaşı'nın ablasına ne diyeceği merak konusu oldu.