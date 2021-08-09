Denizin ve güneşin tadını çıkaran Shayk'ın yanındaki bir isim gözlerden kaçmadı.

Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Guido Senia güzel modelin yanından ayrılmadı.

Fotoğraflarda DJ Senia ile ünlü model Shayk'in beraber denize girdiği görülüyor.

Guido Senia ile Irina Shayk'ın aşk yaşayıp yaşamadıkları merak konusu oldu.

Irina Shayk, bir dönem Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ile yaşadığı aşkla gündemi meşgul etmişti.

S¸eyma Subas¸ı, 1.5 yıl aşk yaşadığı Guido Senia'dan'dan Ağustos 2020'de ayrılmıştı.

Subaşı, "Aramızda bulunan mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi. O başka ülkede ben başka ülkede o yüzden ayrıldık" demişti.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisine "Bütün faturaları ben ödüyorum" şeklinde sitem ettiği ve İtalyan DJ'in cimriliğinden bıktığı için ayrılık kararı aldığı iddia edilmişti.

Guido Senia bu iddiaları yalanlamıştı.