Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı'nın hamile olup olmadığı, şu sıralar magazin gündeminin başlıca konusu.



Gizemli pozlarıyla sosyal medyayı sallayan 30 yaşındaki fenomen Şeyma Subaşı, bir açıklama yapmadığı için takipçileri de ikiye bölünmüş durumda.



Peki Şeyma Subaşı hamile mi? GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt "Doğrusunu yine benden öğrenin" dedi ve Şeyma Subaşı'nın hamile haberlerine son noktayı koydu.







"ŞEYMA HAMİLE"



İşte Cankurt'un o yazısı: "Şeyma hamile diyenler kazandı! Evet, Şeyma Subaşı hamile; hem de üç aylık.



Eylül 2017'de nikah masasına otururlarken Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın mutluluğuna, 4 yaşındaki kızları Melisa da şahitlik etmişti.







"KARNINDAKİ BEBEĞİYLE GELİN OLACAK"



Subaşı, bu kez karnındaki bebeğiyle gelin olacak gibi gözüküyor.



