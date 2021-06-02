Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu

29 Mayıs 1969 doğumlu ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, yeni yaşını yakın çevresiyle kutladı. Instagram'da 13,5 milyon takipçisi bulunan Ilıcalı, doğum gününden kareleri de takipçileriyle paylaştı.
Ünlü televizyoncu, arasında hem kızları hem de kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinin pozlarının olduğu fotoğrafları, "Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti. Havada, karada, denizde pasta üflemekten nefesim kesildi. Kutlayan ve yanımda olan herkese teşekkürler" notuyla paylaştı.
Fotoğraflarda Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın yer alması dikkat çekerken, bir diğer ayrıntı da Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın fotoğrafı beğenmesi oldu.