Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu - Son Dakika

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, 52'nci yaşını kızları, 22 yaşındaki sevgilisi Çağla Altunkaya ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Kişisel Instagram hesabından bu anlara dair fotoğraflar paylaşan Ilıcalı, "Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti" ifadelerini kullanırken, sevgilisi Altunkaya ile bir karesini de paylaşmayı ihmal etmedi. Ilıcalı'nın, genç sevgilisiyle paylaştığı bu fotoğrafı ilk beğenen isimlerden biri de eski eşi Şeyma Subaşı oldu.

29 Mayıs 1969 doğumlu ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, yeni yaşını yakın çevresiyle kutladı. Instagram'da 13,5 milyon takipçisi bulunan Ilıcalı, doğum gününden kareleri de takipçileriyle paylaştı.

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"ALLAH 3 KITADA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMAYI NASİP ETTİ"

Ünlü televizyoncu, arasında hem kızları hem de kendisinden 30 yaş küçük sevgilisinin pozlarının olduğu fotoğrafları, "Allah 3 kıtada kızlarımla doğum günü kutlamayı nasip etti. Havada, karada, denizde pasta üflemekten nefesim kesildi. Kutlayan ve yanımda olan herkese teşekkürler" notuyla paylaştı.

ŞEYMA, ACUN VE SEVGİLİSİNİN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ

Fotoğraflarda Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın yer alması dikkat çekerken, bir diğer ayrıntı da Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın fotoğrafı beğenmesi oldu.

İşte Acun Ilıcalı'nın paylaştığı fotoğraflar...

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Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:11 Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu - Son Dakika Magazin
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