Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kareyi paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu

Şeyma Subaşı, kardeşi Kübra Acil'in paylaştığı bir fotoğrafı sayfasında paylaştı. Fotoğrafta Acun Ilıcalı'da yer alıyor. Kübra Acil'in Alaçatı'da kızının doğum gününe Acun Ilıcalı ve kızı katılırken Şeyma Subaşı ise katılım göstermedi.

YORUM BOMBARDIMANINA TUTTULAR

Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Acun Ilıcalı'yı görenler paylaşımı yorum yağmuruna tuttu. Takipçiler "Neden Acun'lu olan fotoğrafı paylaştın?", "Eski kocanın olduğu fotoğraf neden?" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı;

ESKİ SEVGİLİSİNİN SÖZLERİ OLAY OLDU

Öte yandan Şeyma Subaşı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ve son olarak dolandırıcılık iddiaları ile karşı karşıya kalan Mohammed Alsaloussi, Sabah gazetesinden Sonat Bahar'a konuştu. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Alsaloussi, "Ben kimseye zarar vermedim. Bu dünyada çıkıp 'Meedo bana zarar verdi, kötü bir şey yaptı' diyecek tek bir insan yok. Bu nedenle çok üzgünüm. Hatta daha da üzücü çünkü ilişkim bitti. Ve Şeyma ile ilişkinin bitmesini isteyen bendim. Medya, Şeyma'nın beni terk ettiğini, çünkü ona sahte takılar aldığımı, sahte bir yüzükle evlenme teklif ettiğimi yazdı. Hayır öyle olmadı, Şeyma'yla ilişkiyi bitiren bendim" dedi.

HARCAMALARINA GÖNDERME YAPTI

Şeyma'ya kredi kartı verdiğini ve harcamalarının hepsinin arkadaşına belgelediğini açıklayan Alsaloussi, Şeyma Subaşı'nı sevdiğini, aksi halde bu kadar fedakarlıkta bulunmayacağını dile getirdi. Subaşı'nın sosyal medyada her detayı yayınlamasını, insanlara gösterip, hayatını ortada yaşamasından rahatsız olduğunu açıklayan Meedo, "Ben bundan hiç hoşlanmadım. Paylaştığı hayat Şeyma ve Melisa için çok güzel bir hayattı" ifadelerini kullandı.