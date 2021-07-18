Üye Girişi
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kareyi paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu - Son Dakika

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kareyi paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu

18.07.2021 14:12
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kareyi paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu, System.String[]

Mısırlı Mohammed Alsaloussi'nin "İlişkiyi bitiren bendim, Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığı ortada" açıklamasıyla gündeme gelen Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabından eski eşi Acun Ilıcalı'nın da yer aldığı bir kareye yer vermesi takipçilerini şaşırttı.

Şeyma Subaşı, kardeşi Kübra Acil'in paylaştığı bir fotoğrafı sayfasında paylaştı. Fotoğrafta Acun Ilıcalı'da yer alıyor. Kübra Acil'in Alaçatı'da kızının doğum gününe Acun Ilıcalı ve kızı katılırken Şeyma Subaşı ise katılım göstermedi.

YORUM BOMBARDIMANINA TUTTULAR

Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Acun Ilıcalı'yı görenler paylaşımı yorum yağmuruna tuttu. Takipçiler "Neden Acun'lu olan fotoğrafı paylaştın?", "Eski kocanın olduğu fotoğraf neden?" gibi yorumlarda bulundu.

İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı;

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kareyi paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu

ESKİ SEVGİLİSİNİN SÖZLERİ OLAY OLDU

Öte yandan Şeyma Subaşı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ve son olarak dolandırıcılık iddiaları ile karşı karşıya kalan Mohammed Alsaloussi, Sabah gazetesinden Sonat Bahar'a konuştu. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Alsaloussi, "Ben kimseye zarar vermedim. Bu dünyada çıkıp 'Meedo bana zarar verdi, kötü bir şey yaptı' diyecek tek bir insan yok. Bu nedenle çok üzgünüm. Hatta daha da üzücü çünkü ilişkim bitti. Ve Şeyma ile ilişkinin bitmesini isteyen bendim. Medya, Şeyma'nın beni terk ettiğini, çünkü ona sahte takılar aldığımı, sahte bir yüzükle evlenme teklif ettiğimi yazdı. Hayır öyle olmadı, Şeyma'yla ilişkiyi bitiren bendim" dedi.

HARCAMALARINA GÖNDERME YAPTI

Şeyma'ya kredi kartı verdiğini ve harcamalarının hepsinin arkadaşına belgelediğini açıklayan Alsaloussi, Şeyma Subaşı'nı sevdiğini, aksi halde bu kadar fedakarlıkta bulunmayacağını dile getirdi. Subaşı'nın sosyal medyada her detayı yayınlamasını, insanlara gösterip, hayatını ortada yaşamasından rahatsız olduğunu açıklayan Meedo, "Ben bundan hiç hoşlanmadım. Paylaştığı hayat Şeyma ve Melisa için çok güzel bir hayattı" ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kareyi paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu

Şeyma Subaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kareyi paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Serel Yereli'den cesur park pozu! Dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı 14:08 Serel Yereli'den cesur park pozu! Dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı Galatasaray camiasında moraller düştü! Talihsizlik, sarı-kırmızılıların peşini bir türlü bırakmıyor 13:56 Galatasaray camiasında moraller düştü! Talihsizlik, sarı-kırmızılıların peşini bir türlü bırakmıyor Durak dışında indirmeyen şoföre, önce kendisi sonra çocukları saldırdı 13:16 Durak dışında indirmeyen şoföre, önce kendisi sonra çocukları saldırdı
Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist 12:44 Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist DSÖ'den Türkiye uyarısı geldi! Bayramda bu 3 K'dan uzak durun 12:31 DSÖ'den Türkiye uyarısı geldi! Bayramda bu 3 K'dan uzak durun Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın 11:54 Ataması yapılan İlçe Sağlık Müdürü'ne gönderilen çelenkte yazanlar şok etti: Çekemeyenler zil taksın
Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor 11:07 Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor Rölef tekniği ile 1 tonluk boğayı tek başına yere serdi! Uzman isim tekniğin ipuçlarını anlattı 10:23 Rölef tekniği ile 1 tonluk boğayı tek başına yere serdi! Uzman isim tekniğin ipuçlarını anlattı

Son Dakika Haberleri
14:21 Kağıthane'de durak krizi! Durak dışında inmek istedi, şoför kabul etmeyince önce kendisi sonra çocukları saldırdı
14:13 Fanatikler Mescid-i Aksa'yı bastı! İsrail güvenlik güçleri saldırıyı izlemekle yetindi
14:07 Serel Yereli'den cesur park pozu! Dakikalar içinde binlerce beğeni yağdı
14:03 Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları kavgaya tutuştu! Avukat ile kardeş öldürüldü
13:55 Galatasaray camiasında moraller düştü! Talihsizlik, sarı-kırmızılıların peşini bir türlü bırakmıyor
13:50 Tıraş olmak için gitti, berberi canından etti!
12:43 Ünlü hacker grubu Anonymous'tan Sedat Peker'in o sözlerine yanıt gecikmedi: Yürü git, faşist
12:39 Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü
12:16 Koca baltalı, oğlu bıçaklı! Çaresiz kadının yardım çığlığı: Lütfen sesimi duyun ben ölmek istemiyorum
12:09 Esenyurt'ta alkollü sürücü terörü! Önce tehditler yağdırdı, sonra ekiplere saldırdı
Vitor Pereira pazubandı kime takacağına karar veremiyor! Fenerbahçe'de kaptanlık için 6 aday var Vitor Pereira pazubandı kime takacağına karar veremiyor! Fenerbahçe'de kaptanlık için 6 aday var         
14:16
Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları kavgaya tutuştu! Avukat ile kardeş öldürüldü Boşanma aşamasındaki çiftin yakınları kavgaya tutuştu! Avukat ile kardeş öldürüldü         
14:03
Tıraş olmak için gitti, berberi canından etti! Tıraş olmak için gitti, berberi canından etti!         
13:50
Kanada'da aşırı sıcaktan ölenlerin sayısı, bilinenden fazla çıktı! Ölümcül sıcaklarda 808 kişi can vermiş Kanada'da aşırı sıcaktan ölenlerin sayısı, bilinenden fazla çıktı! Ölümcül sıcaklarda 808 kişi can vermiş         
12:50
Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü Korktuğu son başına geldi! Genç kadın düğün hazırlığı yaptığı nişanlısı tarafından öldürüldü         
12:40
Koca baltalı, oğlu bıçaklı! Çaresiz kadının yardım çığlığı: Lütfen sesimi duyun ben ölmek istemiyorum Koca baltalı, oğlu bıçaklı! Çaresiz kadının yardım çığlığı: Lütfen sesimi duyun ben ölmek istemiyorum         
12:17
Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında         
11:11
Eşini darp edenleri affetmedi! Öfkeli kadın gence sokak ortasında tekme tokat saldırdı Eşini darp edenleri affetmedi! Öfkeli kadın gence sokak ortasında tekme tokat saldırdı         
10:37
Anne ve babaları kiralık katil kurbanı olan Büyükşen kardeşler ilk kez konuştu! Anne ve babaları kiralık katil kurbanı olan Büyükşen kardeşler ilk kez konuştu!         
10:12
Ayrılık acısından eser kalmadı! Melisa Aslı Pamuk oyuncu Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açtı Ayrılık acısından eser kalmadı! Melisa Aslı Pamuk oyuncu Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açtı         
09:31
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış         
23:58
Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı         
22:47
Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi         
22:01
Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu         
18:17
Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:10
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2021 14:25:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yer aldığı kareyi paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement