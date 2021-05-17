Şeyma Subaşı aşka geldi

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşka geldi. İspanya İbiza'da kumsal kenarında ateş yakan çift, birbirine sarıldığı anları Instagram'dan yayınladı.

Bikinisiyle poz veren sosyal medya fenomeni karelere, "Seninle olacak her şey için çok heyecanlıyım. Seninle bir peri masalı geleceği yaşamak için sabırsızlanıyorum aşkım. Her şey mükemmel olacak kalbimin derinliklerinde hissediyorum" diye yazdı.

Romantik pozlara kısa sürece binlerce beğeni geldi.