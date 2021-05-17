Şeyma Subaşı aşka geldi! Mısırlı milyarder sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğrafını paylaştı

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşka geldi. İspanya İbiza'da kumsal kenarında ateş yakan çift, birbirine sarıldığı anları Instagram'dan yayınladı.

"HER ŞEY MÜKEMMEL OLACAK"

Bikinisiyle poz veren Şeyma, sevgilisinin kendisine sarıldığı kareleri, "Seninle olacak her şey için çok heyecanlıyım. Seninle bir peri masalı geleceği yaşamak için sabırsızlanıyorum aşkım. Her şey mükemmel olacak kalbimin derinliklerinde hissediyorum" paylaştı.

Instagram'da 3,2 milyon takipçisi bulunan Subaşı'nın pozlarına kısa sürece binlerce beğeni geldi.

DÜĞÜN İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADILAR

Geçtiğimiz aylarda Buket Aydın'ın programına konuk olan Şeyma Subaşı, sevgilisini ailesiyle tanıştırdığını hatta iki aile arasında küçük bir isteme töreni olduğunu söylemişti. Açıklamasından haftalar sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Subaşı, "Düğün için ilk yapılacaklar listesi. Misafir listemizi yapıyoruz. Aman tanrım çok heyecanlıyım" diyerek yakında düğün yapacağının müjdesini verdi.

İşte Şeyma Subaşı ve sevgilisinin aşk dolu pozları...

Şeyma Subaşı, Mohammed Al Saloussi ile evleneceğini açıkladı