Şeyma Subaşı, Aşka geldi! Mısırlı sevgilisiyle özel anlarını paylaştı

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra da gündemde kalan Şeyma Subaşı, uzun süredir Mısırlı iş adamı Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde Bodrum ve İstanbul'da tatil yapan çift, şimdi de Mısır'a gitti.

"ALLAH'IN BİZE BAHŞETTİĞİ HARİKA HAYATI YAŞIYORUZ"

Her anını 3,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan Subaşı, sevgilisiyle plajdaki romantik anlarını da yayınlamayı ihmal etmedi. Şeyma Subaşı'nı sevgilisi önce kucağında havaya attı ardından ise yere indirdi ve öptü. Mısır'da sevgilisiyle plajda öpüştüğü anları paylaşan Subaşı paylaşımına da "Egosu olmayan arkadaşlarımızla hayatımızın harika bir zamanını daha geçiriyoruz. Birbirimizden hiçbir şey beklemeden kendi mutluluğumuzun yaratıcısıyız… Allah'ın bize bahşettiği bu harika hayatı yaşamakla o kadar meşgulüz ki... Söylenecek çok şey var ama artık düşüncelerimi paylaşmamaya karar verdim… Bunları sadece kendime ve kimin gerçekten iyi niyetli olduğunu bildiğimiz kişilere saklamaya karar verdi" notunu ekledi.

İLİŞKİLERİNE İKİNCİ ŞANSI VERDİLER

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda sevgilisinden evlilik teklifi almış ve kısa süre içerisinden düğün hazırlıklarına başlamıştı. Bebek bekleyen çift, ani bir kararla ilişkisini noktalamış ve Subaşı bebeğini kaybetmişti. Ayrılıkları kısa süren çift, geçtiğimiz haftalarda ilişkilerine şans vererek barışmıştı.