Şeyma Subaşı aşka geldi. Sevgilisi Mohammed Al Saloussi'yi övdü

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile aşka geldi. Amerika'da tatile devam eden çiftten sosyal medya fenomeni, romantik pozlarını paylaştı. Subaşı, "Gerçekten aşka inanıyorum" diye yazdı.
Sözlerine devam eden sosyal medya fenomeni, "Ruh eşine ve gerçekten evim diyebileceğiniz bir yere sahip olma hissi" diyerek, sevgilisine övgüler yağdırdı.
Kısa sürede binlerce beğeni alan Subaşı, "Yara izlerini silip kalplerimizi neşeli anlarla doldurabilen sevginin gücüne inanıyorum" dedi.
"Bu yüzden aşka inanıyorum" diyen sosyal medya fenomeni, "Tek bir bakışın sihrinde... İnsanın yaşayabileceği en muhteşem duygu... Benim genç ve yaşlı sevgilim" notunu düştü.
Subaşı son olarak, sözleri şu sözlerle bitirdi: "Genç olabilir ama yaşının çok ötesinde bilge... O çok olgun ama aynı zamanda eğlenceli ve enerji dolu... Gerçek adam. Seni çok seviyorum."
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