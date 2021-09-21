Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayan fenomen Şeyma Subaşı, bu aralar mutlu. Subaşı, sevgilisiyle samimi anlarını da sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmiyor.
İspanya'nın Ibiza adasında sevgilisiyle tatil yapan Şeyma Subaşı, ardından Mohammed Alsaloussi ile birlikte Bodrum'a gelmişti. Subaşı, ailesi ve sevgilisiyle tekne turuna çıkmıştı.
Şeyma Subaşı, tekrar ABD'ye döndü. Sosyal medya sayfasından spor yaptığı anları sık sık paylaşan Şeyma Subaşı şimdi ise aşka geldi.
Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile samimi bir fotoğrafını sosyal medya sayfasından takipçilerinin beğenisine sundu.
İşte Subaşı'nın paylaşımı:
Son Dakika › Magazin › Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisinin kendisini öptüğü anları paylaştı - Son Dakika Magazin