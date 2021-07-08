Şeyma Subaşı ayrıldığı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan fotoğraflarını arşivden çıkardı

Şu sıralar Ibiza'da olan Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile arasındaki buzları eritti. Ayrılık sonrası tekne turuna çıkan çifti arkadaşlarının paylaşımı ele verdi. İlişkilerini ikinci bir şansı veren ikili, yavaş yavaş eski günlerine de geri dönmeye başladı.

FOTOĞRAFLARI GERİ YÜKLEDİ

Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile ayıldıktan sonra sevgilisiyle olan bütün fotoğrafları kaldırmış kızı Melisa ile bir pozunu paylaşıp ' Beni merak eden sevgili arkadaşlarım... İçim kan ağladığı zaman da bile o her gün yüzümü güldürüyor' mesajı yazmıştı. Aralarındaki sorunları aşan Şeyma Subaşı, sevgilisiyle olan bütün fotoğrafları sildiği gibi arşivden geri yükledi.

BEBEĞİNİ DÜŞÜRDÜ

Şeyma Subaşı, kısa süre önce yaptığı paylaşımda, önce hamile olduğunu sonra da bebeğini kaybettiğini açıklamıştı. Üzücü haberi Instagram hesabından hikaye olarak paylaşan Subaşı, "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünü ertelediğimi yazmıştım. Maalesef bu stresin bebeğimin kaybına da neden olduğunu duyurmak zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkürler. Duyguların üstesinden gelmek için zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullanmıştı.