Şeyma Subaşı ayrılık sonrası suskunluğunu bozdu: Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı yaklaşık yedi aydır birlikte olduğu Mısırlı yatırımcı olduğu iddia edilen Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi almış ve sevgilisine 'evet' yanıtını vermişti. Kısa sürede alınan evlilik kararı sonrasında hamile olduğuna ilişkin iddialarla sık sık gündeme gelen Subaşı, sonunda bebek beklediğini itiraf etmiş ve evliliklerini de ertelediklerini duyurmuştu.

FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Ancak Subaşı bu açıklamasından günler sonra düşük yaparak bebeğini kaybettiğini söylemişti. Bu açıklamadan kısa süre sonra ise sevgilisiyle fotoğrafları silmiş ve ayrılık iddiaları gündeme gelmişti.

DOLANDIRICI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Öte yandan milyarder sevgilisinin kendisine aldığı hediyelerin aslında sahte olduğunu ve Meedo'nun dolandırıcılık yaptığı iddiası nedeniyle Subaşı'nın ilişkiyi sonlandırdığı öne sürüldü.

"YAŞADIKLARIMI ANLATACAK KELİME YOK"

Ayrılık sonrası sessizliğini bozan Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Yaşadıklarımı anlatacak kelime yok. Ama her şeyimsin, güneş ışığım ve kahramanım olduğun için teşekkürler. Her şeyin bir nedeni var. İyiyim biz iyiyiz iyi! Tüm destek için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

İşte Şeyma Subaşı'nın paylaşımı;