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Şeyma Subaşı: Bebeğimi kaybettim - Son Dakika

Şeyma Subaşı: Bebeğimi kaybettim

24.06.2021 00:10
Şeyma Subaşı: Bebeğimi kaybettim, System.String[]

İşte o açıklama: "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm.

İşte o açıklama:

"Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim"

NİKAHI ERTELEDİ

Yaklaşık iki hafta önce sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, yaşadığı heyecanı sevenleriyle paylaşmış 'Hayatımın ne kadar büyülü ve unutulmaz bir anı. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum' sözleriyle teklifi kabul ettiğini duyurmuştu.

Ibıza'da gerçekleşen törenden mutluluk pozları paylaşan Subaşı, son açıklamasıyla şoke etti.

Uzun zamandır Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda evlilik hazırlığı yaptığını duyurmuştu.

'EVLENMEDEN ÇOCUK OLMAZ'

Çiftin bu kararı 'Şeyma hamile mi' dedikodularına yol açmıştı. Çıkan haberlerin ardından Subaşı 'Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten' sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.

Şeyma Subaşı: Bebeğimi kaybettim

HAMİLE İDDİALARINI ÖNCE YALANLADI SONRA KABUL ETTİ

Şeyma Subaşı, yaptığı son paylaşımla hamile olduğunu açıkladı. Instagram hesabından İngilizce bir metin yayınlayan Subaşı, 'Bütün dünyadaki arkadaşlarım ve ailem. Son zamanlarda hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim. Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu. Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik. Birbirimize sevgi ve saygı duyuyoruz, şimdilik kutlamaları erteleyip hamileliğin keyfini çıkarmaya odaklanmaya karar verdik. Bütün iyi dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecek için heyecanlıyım.' ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı: Bebeğimi kaybettim

EN İYİYİ HAK ETTİĞİMİ BİLİYORDUM

Şeyma Subaşı, kendisine gelen eleştirilere Instagram hesabından şu sözlerle yanıt vermişti:

Her zaman en iyiyi hak ettiğimi biliyordum. Ben çok değerliyim, ben çok özelim. Ama hepsinden önce ailemden iyi bir eğitim aldım. Belki beni koleje gönderemediler ama her zaman daha iyi olmaya çalıştılar. Bana iyi bir insan olmamı öğütlediler. Çok özel olduğumu ve en iyiyi hak ettiğimi biliyordum. Allah bana en iyisini verdi. Çünkü onun en iyi olduğunu biliyorum. En fazlasını hak ettiğinizi söyleyebilir misiniz. Hem içten hem de dıştan nazik olduğunuz için en iyiyi hak ettiğinizi söyleyebilir misiniz?

Başınızı yastığa koyduğunuzda "Bugün istemeden kimseyi incittim mi" diye soruyor musunuz? Dua ediyor musunuz ve Allah'ın size verdiği yaşama şükrediyor musunuz?

Ben bunları yapıyorum. O yüzden eminim ve bunu söylüyorum. BEN EN İYİSİNİ HAK EDİYORUM... ve Allah da bana en iyisini verdi. Harika bir insan olduğun için SENİ SEVİYORUM MEEDO. Harika bir adam olmanın kitabını yazmalısın.

Şeyma Subaşı: Bebeğimi kaybettim

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı: Bebeğimi kaybettim - Son Dakika Magazin


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