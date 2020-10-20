Şeyma Subaşı, vücudunu yağladığı anları paylaştı - Son Dakika

Şeyma Subaşı, vücudunu yağladığı anları paylaştı

20.10.2020 00:04

Miami'de tatil yapan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yine adından söz ettirmeyi başardı. Bikinili pozlarının ardından Şeyma, bu kez de vücudunu yağladığı anları takipçileriyle paylaştı.

Dünyanın çeşitli ülkelerine yaptığı seyahatler ve sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde kendine yer bulan Şeyma Subaşı'nın tatilleri, koronavirüs engeline takılmıştı. Ülkelerin normalleşme adımlarını atmasıyla birlikte seyahat kısıtlamaları sona erdi. Kısıtlamaların kalkmasını fırsat bilen Şeyma Subaşı, ilk rotasını Londra olarak belirledi. Londra'nın ardından Meksika'da tatil yapan Subaşı son olarak Miami'ye uçtu.

YAĞLANDIĞI ANLARI PAYLAŞTI

Miami'de arkadaşlarıyla birlikte tatil yapan Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Sık sık bikinili pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Şeyma, son olarak vücudunu yağladığı anları Instagram hesabının hikayeler kısmından paylaştı.

"BU NOKTAYA GELMEK BENİM İÇİN KOLAY OLMADI"

Öte yandan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde turuncu bikinisiyle poz vermiş altına şu notu düşmüştü:

"Vücudum huzurlu, sağlıklı ve mutlu. Kendimi daha güçlü hissediyorum. Zihinsel olarak açık; duygusal olarak ise toparlanmış hissediyorum. Bu noktaya ulaşmak adına kendime yatırım yaptığım için çok mutluyum. Bu noktaya gelmek benim için kolay olmadı. Buraya daha çok kendim gibi hissetmemi sağlayan şeyleri yaparak ulaştım. Siz de aklınıza, sağlığınıza ve kendinize yatırım yapın. Her zaman kendinize karşı nazik olun, iyi bakın, değer verin, saygı gösterin ve mutlu olun. Her zaman kendiniz olun."

Şeyma Subaşı'nın yaptığı bu paylaşıma kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

Şeyma Subaşı, bikinisiyle yağlandığı anları paylaştı
Şeyma Subaşı, bikinisiyle yağlandığı anları paylaştı
Şeyma Subaşı, vücudunu yağladığı anları paylaştı

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Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı, vücudunu yağladığı anları paylaştı - Son Dakika Magazin

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