Şeyma Subaşı düşük yaptı

Şeyma Subaşı, karnındaki bebeği kaybettiğini açıkladı. Dün hamile olduğunu duyuran sosyal medya fenomeni, haberi Instagram'dan açıkladı. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenmeye hazırlanan Subaşı, "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünü ertelediğimi yazmıştım. Maalesef bu stresin bebeğimin kaybına da neden olduğunu duyurmak zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkürler. Duyguların üstesinden gelmek için zamana ihtiyacım var" diye yazdı.