Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığı yapan Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu ortaya çıktı.

Temmuz ayında İbiza'da nikah masasına oturacak olan Subaşı, "Son günlerde hamile olduğum yönünde haberler çıkıyordu. Sizlere hamile olduğumu duyurmak isterim. Dürüst olmak gerekirse, evlenmek için acele etmemizin nedeni buydu" diyerek çok konuşulacak bir itirafta bulunmuş oldu.

Sözlerini sürdüren Subaşı, "Birbirimizi çok seviyoruz. Sizlerin iyi dilekleri de bizi oldukça mutlu ediyor. Bundan sonra yaşanacaklar beni çok heyecanldırıyor" dedi.

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşımı kısa süre sonra kaldırdı. Subaşı'nın neden böyle bir hamle yaptığı merak konusu oldu.

Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ile evliliğinden Melisa adında bir kızı bulunuyor.