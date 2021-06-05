Şeyma Subaşı hakkında Seren Serengil'den zehir zemberek ifadeler: Allah'ın kenar mahalle dilberi

Uzun zamandır yurt dışında yaşayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde mısırlı milyarder sevgilisinden evlilik teklifi aldı. Türkiye basınında gündem olan Subaşı, tektaş yüzüğü hakkında çıkan marka ve fiyat haberlerine sitem ederek basın mensuplarına tepki gösterdi.

"KENAR MAHALLE DİLBERİ"

Subaşı açıklamasında "Sizinle işim olmaz, bir b.k bilmiyorsunuz" ifadelerini kullanınca Seren Serengil'i kızdırdı. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında konuşan Seren Serengil, "Türk basını aldınız mı cevabınızı Allah'ın kenar mahalle dilberine kutu açan bir kızı, kutu açmaya gelip de başkasıyla evliyken hamile kalan, defalarca kez yarışmalara gidip ünlü olmaya çalışmış, hiçbir mesleği olmayan bir kızı aylardır işliyorsunuz. Buna kendini bir halt zannettirdiniz" dedi.

"ŞEYMA BURADA OLSAYDI EVLİ ADAM KALMAZDI"

Canlı yayındaki çarpıcı açıklamalarına devam eden Serengil, "İyi ki Mısır sınırları içerisinde girdi de kurtulduk yoksa burada evli adam kalmazdı, şimdi de Mısır'dakiler düşünsün" diyerek şaşkına çevirdi.

ŞEYMA SUBAŞI, MAGAZİN BASININI HEDEF ALDI

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda magazin basınını hedef alan Şeyma Subaşı, "Bir cevap vermemem lazım ama her şeyi bildiğini sanan ancak bir şey bilmeyen basın bunu hak ediyor diye başladığı açıklamasında, "Eğer yüzüğün fiyatını dolar olarak yazsaydınız belki bir tık yaklaşırdınız, ayrıca o söylediğiniz marka da değil. Harry Winston hadi şimdi doğru fiyatı bulup yazmaya çalışın. Ah pardon ne kadar temiz olduğuna ve kaç karat olduğundan da emin olun. Hani siz daha iyi bilirsiniz sonuçta benim hakkımda her şeyi. Hadi bakalım yeni rakam bekliyorum" demişti.