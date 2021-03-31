Şeyma Subaşı hastanelik oldu iddiası! - Son Dakika

Şeyma Subaşı hastanelik oldu iddiası!

31.03.2021 09:55
Şeyma Subaşı hastanelik oldu iddiası!, System.String[]

Bir haftadır sosyal medya hesabından paylaşım yapmayan Şeyma Subaşı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Popo ve burun ameliyatı olan Subaşı'nın hastanelik olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yaşadığı aşka dikkat çeken Şeyma Subaşı, uzun süredir Instagram hesabından paylaşım yapmıyordu. Şeyma Subaşı'nın nerede olduğu ve neden paylaşım yapmadığı ortaya çıktı.

İddialara göre; Şeyma Subaşı iki ameliyat geçirdi ve ameliyatlar sonrası oldukça zor durumda kaldı. İlk olarak burun estetiği olan Şeyma Subaşı'nın, estetik sonrası burnunun sürekli düştüğü iddia edildi.

Eskisinden kötü bir duruma gelen Şeyma Subaşı'nın son estetiği başına bela oldu.

Şeyma Subaş'nın, burun estetiğiyle birlikte dünyanın en ünlü doktorlarından birine popo estetiği de olduğu öğrenildi. Gizlikalmasinmag sayfasının iddiasına göre; o ameliyatta da problem çıkması nedeniyle Şeyma Subaşı'nın ayağa kalkamadığı öğrenildi. Hem burun hem popo estetiği kötü geçen Subaşı'nın hastanede olduğu öne sürüldü.

Şeyma Subaşı'nın Miami'de yanında olan Melisa Ilıcalı'nın, babası tarafından özel uçakla aldırıldığı ve Dominik'e gittiği ortaya çıktı.

Şeyma Subaşı hastanelik oldu iddiası!

Şeyma Subaşı, Instagram, Subaşı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı hastanelik oldu iddiası! - Son Dakika Magazin


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