Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi arasında sular durulmuyor! Şeyma o sözlere, imalı paylaşımıyla yanıt verdi

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi arasında ayrılıkla beraber yaşanan rüzgar devam ediyor. İkiliden son olarak konuşan Mısırlı Mohammed Alsaloussi oldu. Alsaloussi, Sabah gazetesine verdiği röportajda, "Ben kimseye zarar vermedim. Bu dünyada çıkıp, 'Meedo bana zarar verdi, kötü bir şey yaptı' diyecek tek bir insan yok. Bu nedenle çok üzgünüm. Hatta daha da üzücü çünkü ilişkim bitti. ve Şeyma ile ilişkinin bitmesini isteyen bendim" ifadelerini kullandı.

"KREDİ KARTININ EKSTRESİNE KADAR HER ŞEY ORTADA"

Şeyma Subaşı'ya verdiği karttan yapılan harcamaların hepsinin ortada olduğunu belirten Alsaloussi, "Mustafa'ya her şeyin, tüm takıların, harcamaların faturasını yolladım. Benim banka hesabımdan, Şeyma'ya verdiğim kredi kartının ekstresine kadar her şey onda. Şeyma'nın her ay ne kadar harcadığını ondan öğrenebilirsin" dedi.

GÖNDERME OLARAK YORUMLANDI

Mısırlı Alsaloussi'nin açıklamasının ardından Şeyma Subaşı cephesinden de bir atak geldi. Subaşı, sosyal medya hesabından uzun bir paylaşımda bulunarak, "Etrafınızda olup bitenlerin sizi üzmesine izin vermeyin" mesajı verdi.

"SİZİ ÖZGÜR KILAN ŞEYİN PEŞİNDEN GİDİN"

Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde:

"Korkuyu bırakın ve istediğiniz her şeyin peşinden gidin. Yeniden düşmekten, yeniden sevmekten, yeniden hayal kurmaktan korkma. Kanatlarla doğdun. Sadece nasıl uçulacağını hatırlaman gerekiyor. İçgüdülerinize güvenin ve kendinize inanın tüm hayallerinizi gerçekleştirme yeteneğine sahipsiniz. Etrafınızda olup bitenlerin sizi üzmesine izin vermeyin. Macerayı kovalayın, bilinmeyeni kucaklayın ve sizi özgür kılan şeyin peşinden gidin. Kendi sihrini saklamayı bırak cesur ol ve şiddetli ol. Seni neyin aydınlattığını ve neyin seni kaldırdığını bul. Kanatlarını bul, uçmayı denemeden ne kadar ileri gidebileceğini asla bilemezsin"

BOYNUZ İŞARETİ DE DİKKAT ÇEKTİ

Subaşı'nın bir gün önce boynuz işareti yapması, sosyal medyada Alsaloussi tarafından aldatıldığın iması olarak yorumlandı.