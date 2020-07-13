Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti - Son Dakika

Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti

Geçtiğimiz günlerde kendi giyim markasını çıkaran Şeyma Subaşı, 249 TL'ye sattığı kombiniyle dans ettiği anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sürekli magazin gündeminde yer almayı başaran sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde kendi markasını çıkararak tekstil sektörüne adım attı. Son günlerde yaptığı paylaşımlarda da özellikle kendi tasarımı olan bikini ve mayokiniler ile kameralar karşısına geçen Şeyma, son olarak paylaştığı video ile dikkatleri üzerine çekti.

LEOPAR DESENLİ KOMBİNİYLE DANS ETTİ

Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli bikinisiyle dans ettiği anları Instagram hesabının hikayeler bölümünden takipçileriyle paylaştı.

Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 21:29 

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti - Son Dakika Magazin
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