Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı

Dünyanın birçok yerini gezen Şeyma Subaşı'nın bu seferki durağı İspanya oldu. Ünlü tatil adası Ibiza'ya giden sosyal medya fenomeni, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile öpüşürken karesini Instagram'dan yayınladı.

"HAYAL DEĞİL GERÇEK"

Çok mutlu olduğunu dile getiren Subaşı, "Hayır Şeyma hayal değil, gerçek. Seninle geçirdiğim her anın kıymetini biliyorum" diye yazdı. Bazı internet siteleri Subaşı'nın hamile olduğunu iddia etmişti.