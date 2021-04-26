Şeyma Subaşı'na milyarder sevgilisinden dudak uçuklatan ev! Üstelik Miami'den

Geçtiğimiz yıl yayınlanan 'En Zengin Araplar' listesinde 18'inci sırada yer alan ve adına 11 şirketi bulunan iş insanı Muhammed Al Saloussi'nin jestleri bitmiyor.

ŞEYMA İÇİN MİLYONLARCA DOLARI GÖZDEN ÇIKARDI

Şeyma Subaşı uzun bir süredir dolu dizgin aşk yaşayan Mısırlı milyarder, geçtiğimiz hafta kapattığı uçağın ardından bu kez sevgilisi Subaşı'na fiyatıyla dudak uçuklatan bir ev aldı. İddiaya göre fenomen isim rahat etsin diye Miami'nin gözde yerlerinden Belle Meade Bulvarı'nda 4 bin metrekarelik lüks villa alan Al Saloussi, bunun için 29 milyon lirayı gözden çıkardı.