Şeyma Subaşı, neden üstsüz pozlar verdiğini açıkladı
14.01.2021 11:46
Miami'de ev aldıktan Türkiye'ye dönmeyen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Instagram'dan üstsüz bir pozunu paylaştı. Subaşı'nın üstünü deniz kabuklarıyla kapatması sosyal medyayı salladı. Subaşı, "Acaba neden böyle şeylere gerek duyuyorsun?" diyen takipçisine bakın ne cevap verdi
Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.
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14.01.2021 11:56:41. #1.11#
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