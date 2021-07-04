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Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Yüzüklü paylaşım, barıştılar iddialarını ortaya çıkardı - Son Dakika

Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Yüzüklü paylaşım, barıştılar iddialarını ortaya çıkardı

04.07.2021 16:04

Geçtiğimiz günlerde Mısırlı sevgilisinden ayrıldığını ve bebeğini kaybettiğini açıklayan Şeyma Subaşı'dan kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Bugün dans ettiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma'nın parmağında görülen yüzük, eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştığı iddialarını ortaya çıkardı.

Şeyma Subaşı evlilik hazırlıkları yaptığı ve her fırsatta aile olmak istediğini dile getirdiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılmış ve bebeğini düşürdüğünü açıklamıştı.

KENDİSİNE GELEN ÇİÇEKLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Bu gelişme üzerinden kısa bir süre sonra doğum gününde büyük bir çiçek buketiyle fotoğraf paylaşan Subaşı, gönderisini "Love" notuyla paylaşmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Şeyma Subaşı, eski sevgilisiyle barıştı mı? Yüzüklü paylaşımı kafaları karıştırdı

Subaşı'nınAlsaloussi ile tekrar barıştığı iddiaları ortalıkta dolaşırken bu kez yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmayı başardı. Instagram hesabından bikinisi ile dans ettiği bir videosunu paylaşan Şeyma'nın, kameraya göstermek için çaba sarf ettiği parmağındaki tektaş dikkat çekti. Çiftin tekrar barıştığı iddia edildi.

Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Yüzüklü paylaşım, barıştılar iddialarını ortaya çıkardı

Mohammed Al Saloussi, Şeyma Subaşı, Evlilik, Subaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Yüzüklü paylaşım, barıştılar iddialarını ortaya çıkardı - Son Dakika Magazin


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