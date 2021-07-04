Şeyma Subaşı'nın paylaşımı kafa karıştırdı! Yüzüklü paylaşım, barıştılar iddialarını ortaya çıkardı

Şeyma Subaşı evlilik hazırlıkları yaptığı ve her fırsatta aile olmak istediğini dile getirdiği Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrılmış ve bebeğini düşürdüğünü açıklamıştı.

KENDİSİNE GELEN ÇİÇEKLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Bu gelişme üzerinden kısa bir süre sonra doğum gününde büyük bir çiçek buketiyle fotoğraf paylaşan Subaşı, gönderisini "Love" notuyla paylaşmasıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Subaşı'nınAlsaloussi ile tekrar barıştığı iddiaları ortalıkta dolaşırken bu kez yaptığı paylaşımla herkesi şaşırtmayı başardı. Instagram hesabından bikinisi ile dans ettiği bir videosunu paylaşan Şeyma'nın, kameraya göstermek için çaba sarf ettiği parmağındaki tektaş dikkat çekti. Çiftin tekrar barıştığı iddia edildi.