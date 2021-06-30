Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, hakkında dolandırıcılık iddiaları bulunan Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den ayrıldı. Subaşı'nın ayrılık kararı, sosyal medyanın ve magazin dünyasının en çok konuştuğu konu haline geldi.

KIZININ TIRNAKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Şeyma Subaşı, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son olarak kızı Melisa ile olan videosunu hikaye olarak Subaşı, gönderisine "My World (Benim Dünyam)" notunu düştü. Videoda ise Melisa'nın tırnakları dikkatlerden kaçmadı. Şeyma Subaşı'nın 8 yaşındaki kızına protez tırnak yaptırması tepkilere neden oldu.

İşte Subaşı'nın paylaşımına gelen yorumlardan bazıları: