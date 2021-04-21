Şeyma Subaşı'nın sevgilisi merak konusu oldu! Kim bu Muhammed Al Saloussi - Son Dakika

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi merak konusu oldu! Kim bu Muhammed Al Saloussi

21.04.2021 07:49
Şeyma Subaşı'nın sevgilisi merak konusu oldu! Kim bu Muhammed Al Saloussi, System.String[]

Fakat hiçbirinin ulaşılabilir bir internet adresi ya da hangi sektörde faaliyet gösterdiğine dair bilgi bulunmuyor.

Fakat hiçbirinin ulaşılabilir bir internet adresi ya da hangi sektörde faaliyet gösterdiğine dair bilgi bulunmuyor. 2020'de yayınlanan 'En Zengin Araplar' listesinde 18'inci sırada yer alan Al Saloussi'nin yıllık geliri 1.2 milyar dolar olarak açıklandı. Aynı zamanda yapımcılık ve DJ'lik de yapan genç işinsanının adı bir dönem Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'la da anılmıştı.

ÇALINTI FERRARİ ALMIŞ

Al Saloussi'nin ismi, yabancı basında Mart 2021'de çalıntı Ferrari haberleriyle yer aldı. 2019'da 1.4 milyon dolara aldığı Ferrari'nin çalıntı olduğu ortaya çıkmıştı.

O benim hak ettiğimin en iyisi

Şeyma Subaşı eleştirilere sosyal medya hesabından yanıt verdi: "Ben eşsizim, çok özelim. Her zaman en iyisini hak ettiğimi biliyordum. Tanrı da bana bunu verdi. O benim hak ettiğimin en iyisi. Seni seviyorum Meedo."

Ünlüler ti'ye aldı

Şebnem Bozoklu, bindiği boş vapurun fotoğrafını Instagram'da paylaştı ve gönderme yaptı: "Yanlışlıkla birinin kapattığı vapura bindim galiba."

Yeşim Salkım: İyi de hadi adam uçağı kiraladı tamam, niye paylaşıyorsun? Hadi paylaştın, niye çocuğunu alet ediyorsun, kendini koysana günah değil mi? Küçük hiç duruma vakıf değil. O çocuk yazık gerçekten ileride mutsuz bir kadın olacak ve sorumlusu sen olacaksın. Cenk Eren: Bu kadar kolay harcanan paraların kaynakları hep sorunlu olur, bu imkanlardan yararlanırken bunun kaynağını sormak lazım! Allah korusun siz sevgiliniz sanırsınız, o sizi başka şeyler için kullanıyordur haberiniz bile olmaz. Bir de evladınız yanınızda.

Behzat Uygur: Düşünsenize tiyatronun tüm biletlerini alıp kapatıyor ve 3 kişi izliyor. Hiç ara vermeden 4 saat oynarım. Lütfen kemerlerinizi bağlayın ve görgüsüzlük yapmayın.

AKBİL BASIP OTOBÜS KAPATTI!

Sosyal medya kullanıcıları da Şeyma Subaşı'nın uçak paylaşımıyla ilgili esprili yorumlar yaptı:

Firavun bile Mısır'dan bu kadar faydalanmadı!

'Çok gezen mi bilir çok okuyan mı' sorusunun cevabı 'çok gezen olsaydı', İlber Ortaylı yerine Şeyma Subaşı "Cahilsiniz" diye bizi azarlardı.

Osmanlı'yı Hürrem bitirdi, Mısır'ı da Şeyma Subaşı bitirecek.

Benim aşkitom da taksi bulamayınca tüm yolcuların yerine AKBİL basıp belediye otobüsünü kapatmıştı!

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi merak konusu oldu! Kim bu Muhammed Al Saloussi

Chloe Loughnan, Serdar Ortaç, Şeyma Subaşı, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı'nın sevgilisi merak konusu oldu! Kim bu Muhammed Al Saloussi - Son Dakika Magazin


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