Şeyma Subaşı şahlandı

Subaşı, bir önceki gün ise sevgilisiyle öpüştüğü video'yu yayınlamıştı.

Birbirinden farklı pozlar yayınlayan Subaşı, dünyanın birçok ülkesine giderek, gezmeye devam ediyor.

Mohammed Alsaloussi ile çektirdiği fotoğrafları Instagram 'da yayınlayan Subaşı'nın at üzerindeki karesi dikkat çekti.

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