Üye Girişi
Şeyma Subaşı, "Sevgilisi dolandırıcı" iddialarına ateş püskürdü! Bu sefer müstakbel enişte de sessizliğini bozdu - Son Dakika

Şeyma Subaşı, "Sevgilisi dolandırıcı" iddialarına ateş püskürdü! Bu sefer müstakbel enişte de sessizliğini bozdu

08.06.2021 11:24

Şeyma Subaşı'nın evlilik teklifi aldığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkında milyarder değil dolandırıcı olduğu ve adını değiştirdiği iddiaları ileri sürülmüştü. Ayrıca Alsaloussi'nin 3 adresi döndürüp dolaştırıp şirketler kurduğu iddia edilmişti. Müstakbel eşiyle ilgili iddiaları yanıtlayan Subaşı ''Yazılanlar saçma. Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor'' dedi. Öte yandan Alsaloussi de hakkında öne sürülenlere sert çıktı.

Şeyma Subaşı'nın evlenmeye hazırlandığı Mohammed Alsaloussi'nin aslında milyarder değil dolandırıcı olduğu, sahte isim kullandığı, babasının da bir şirkette pazarlama müdürü olarak çalıştığı öne sürüldü. Hürriyet'in haberine göre Subaşı iddialara tepki gösterdi:

"Yazılanlar saçma. Babası, mirasından payına düşen parayı buna vermiş. Mohammed parayla oynamasını iyi biliyor. Adamı dolandırıcı yaptınız, nasıl bir şey bu! O çok akıllı, nereye yatırım yapacağını biliyor. Pasaport olayı da şöyle; Mohammed'in 7 tane soyadı var. Amerika'da yaşadığı için 'Mohammed Alsaloussi'yi kullanıyor."

''VALLAHİ ÇOK SİNİRLENİYORUM''

Alsaloussi'nin Şeyma Subaşı'na evlilik teklif ederken taktığı yüzüğün 800 bin TL olduğu yazılmış, bunun üzerine Subaşı yüzüğün markasını açıklamış ve gerçek fiyatın 998 bin dolar olduğu ortaya çıkmıştı. Subaşı, maddi konularla ilgili haberlere sinirlendiğini söyledi:

"Vallahi çok sinirleniyorum. '800 bin TL'ye aldı yüzüğü' yazmışlardı. 'Aşkım böyle yazmışlar' dedim, 'Bari dolar yazsalardı' deyip güldü. Ben de 'Yazabilir miyim?' diye sordum, 'İstediğini yaz' dedi."

Şeyma Subaşı, 'Sevgilisi dolandırıcı' iddialarına ateş püskürdü! Bu sefer müstakbel enişte de sessizliğini bozdu

''BEN KOVALAMIYORUM PARA BANA GELİYOR''

Şeyma Subaşı, "Zengin olmasaydı Mohammed Alsaloussi ile görüşmezdi" yorumlarına da isyan etti: "Bu adam beni 2 ay boyunca kovaladı. Bir kadına nasıl âşık olunur, bunda onu buldum. Gördünüz mü nasıl evlenme teklif ettiğini? Oradan anlayın. Ben Acun'la (Ilıcalı) birlikteyken de para hakkında bir şey bilmezdim, şimdi de bilmiyorum. Bugün para olur, yarın olmaz, umurumda değil. Ben parayı kovalamıyorum zaten, para bana geliyor. Parasız kalırsam mutsuz olurum diye bir şey de yok. Ben mutluluğumu eve, arabaya göre yaşamıyorum. O yüzden Allah bana daha fazlasını veriyor."

TUTUKLANDIĞI İDDİASINI YALANLADI

Alsaloussi'nin Kaliforniya'dayken tutuklandığı iddiasına Şeyma Subaşı'dan şu yanıt geldi: "Coachella'dayken (festival) evinde parti vermiş. Komşular müzik sesinden şikayet edince polis bunu götürmüş. Tutuklanma yok."

Şeyma Subaşı, 'Sevgilisi dolandırıcı' iddialarına ateş püskürdü! Bu sefer müstakbel enişte de sessizliğini bozdu

MÜSTAKBEL ENİŞTEDEN AÇIKLAMA

Mohammed Alsaloussi, hakkındaki dolandırıcılık iddialarına sert çıktı: "Hayatımda böyle aptalca haberler görmedim. Ben adımı değiştirmedim.7 soyadım var. Mısır pasaportumda hepsi yazıyor ama Fransa pasaportumda adım Mohammed Alsaloussi."

''EVLENMEDEN OLMAZ DEMEDİM''

Şeyma Subaşı'nın hakkındaki hamilelik iddiasını "Evlenmeden olmaz" diyerek yalanladığı şeklinde haberler çıkmıştı. Subaşı, o cümlesine de açıklık getirdi: "Ben 'evlenmeden olmaz' demedim. Evlilik sonrası olacak dedim. Böyle yaz bunu."

Şeyma Subaşı, Sevgilisi dolandırıcı iddialarına ateş püskürdü! Bu sefer müstakbel enişte de sessizliğini bozdu
Şeyma Subaşı'nın sevgilisiyle ilgili bomba iddialar: Adını değiştirdi, aynı adreste birden fazla şirket kurdu
Şeyma Subaşı, Sevgilisi dolandırıcı iddialarına ateş püskürdü! Bu sefer müstakbel enişte de sessizliğini bozdu
Şeyma Subaşı, Sevgilisi dolandırıcı iddialarına ateş püskürdü! Bu sefer müstakbel enişte de sessizliğini bozdu

Mohammed Al Saloussi, Şeyma Subaşı, Dolandırıcı, Subaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı, 'Sevgilisi dolandırıcı' iddialarına ateş püskürdü! Bu sefer müstakbel enişte de sessizliğini bozdu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti, 6 bin 609 yeni vaka tespit edildi 19:26 Son Dakika: Türkiye'de 8 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 86 kişi vefat etti, 6 bin 609 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayacak 18:57 Son Dakika: Müzisyen, film ve dizi prodüksiyon ekipleri yarından itibaren aşı olmaya başlayacak Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı 18:21 Dilovası Belediye Başkanı Şayir, dalgıç kıyafetlerini giyip denizin dibinden çöp topladı
Karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti 17:43 Karikatürist Kaan Ertem, 53 yaşında hayatını kaybetti Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, annesini kaybetti 17:15 Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, annesini kaybetti FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı 17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı 16:24 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor 15:48 Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor

Son Dakika Haberleri
18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı
18:18 Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor
18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı
17:45 Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti
17:36 Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı
17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi
17:27 "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladic'in ömür boyu hapsi onandı
17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı
Mahkeme başkanı Esat Toklu'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu! Otel ödeme dekontunu da yayınladı Mahkeme başkanı Esat Toklu'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu! Otel ödeme dekontunu da yayınladı         
19:42
Trabzonspor, Marek Hamsik'le 2 yıllık sözleşme imzaladı Trabzonspor, Marek Hamsik'le 2 yıllık sözleşme imzaladı         
19:05
Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı         
18:22
Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı         
18:06
Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı: Sizi burada istemiyoruz Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı: Sizi burada istemiyoruz         
17:39
Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı         
17:12
Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı         
16:29
Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti         
16:03
Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı         
15:31
Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi         
15:26
Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim         
15:15
Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti         
14:55
Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı         
14:10
ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar         
13:21
Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar Dede mesleğini modern tesiste sürdürüyorlar! Gül yağının litresini 42 bin liradan ihraç ediyorlar         
13:16
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 19:56:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şeyma Subaşı, "Sevgilisi dolandırıcı" iddialarına ateş püskürdü! Bu sefer müstakbel enişte de sessizliğini bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement