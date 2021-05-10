Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evleceğini duyurdu: Çok heyecanlıyım

Şeyma Subaşı ile Mohammed Al Saloussi aşkı son sürat devam ediyor. Hatta Subaşı'nın Mohammed Al Saloussi ile Haziran'da Dubai'de evleneceği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Subaşı, iddiaların ardından evleneceğinin müjdesini verdi.

DÜĞÜN İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Subaşı, "Düğün için ilk yapılacaklar listesi. Misafir listemizi yapıyoruz. Aman tanrım çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.