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Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ailesini tanıştırdı - Son Dakika

Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ailesini tanıştırdı

10.08.2021 14:09
Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ailesini tanıştırdı, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı sevgilisiyle barıştıktan sonra soluğu Bodrum'da aldı.

Geçtiğimiz günlerde evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı sevgilisiyle barıştıktan sonra soluğu Bodrum'da aldı.

Çıkan yangınlara aldırış etmeden tatilden mutluluk kareleri ve eğlenceli anlarını paylaşan Şeyma Subaşı, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük tepki görmüştü.

Yaklaşık iki haftadır Bodrum'da tatil yapan çifte Şeyma Subaşı'nın ailesi de katıldı. Kiraladıkları yatta anne, baba ve kardeşini ağırlayan Subaşı sevgilisiyle mutluluk pozları verdi. Şeyma'nın babasıyla çok iyi anlaştığı öğrenilen Mohammed Alsaloussi aileden geçer not aldı.

Sosyal medya kullanıcıları mutluluk pozlarının ardından 'damat aileye girdi' yorumlarında bulundu.

Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ailesini tanıştırdı

DİKKAT ÇEKEN KONUŞMA

Şeyma Subaşı'nın annesi teknede çalan müziğe kendini kaptırdı. Dans etmeye başlayan anne Subaşı'ya kızı Şeyma da eşlik etti. Ünlü ismin paylaştığı videoda arkadan gelen ses dikkat çekti. Anne-kızın dans ettiği sırada teknede bulunan bir kişinin 'anasına bak kızını al diyecekler, yandık artık...' sözleri şaşırttı.

ŞEYMA'YA BÜYÜK TEPKİ

Subaşı, geçtiğimiz hafta yangınlarla boğuşan Bodrum'da tekne üzerinden bu fotoğrafını yayınlamıştı. Türkiye'nin dört bir yanında yangınlar sürerken Şeyma Subaşı'nın bu paylaşımları sosyal medyada tepki toplamıştı.

"TEKNE BİZİM TEKNEMİZ DEĞİL"

Subaşı, kendisine gelen eleştirilerin ardından konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Ünlü isim, "Hakkımda çıkan ülkemiz yanarken teknede eğlendiğim haberleri asılsızdır. Tekne bizim teknemiz değildir! Ülkece bu görüntülere şahit olmak acı verici. Biz de herkes kadar yaşanan bu talihsiz olaylar adına çok üzgünüz. En kısa zamanda yangınların sona ermesi için dua ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ailesini tanıştırdı

'HAMİLEYİM' DEMİŞTİ

Şeyma Subaşı, yaklaşık yedi aydır birlikte olduğu Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi almış ve sevgilisine 'evet' yanıtını vermişti. Kısa sürede alınan evlilik kararı sonrasında hamile olduğuna ilişkin iddialarla sık sık gündeme gelen Subaşı, sonunda bebek beklediğini itiraf etmiş ve evliliklerini de ertelediklerini duyurmuştu.

DÜĞÜN İPTAL OLDU

Subaşı, "Dedikodular doğru, hamileyim. Bu yüzden evlenmek için acele ettik. Sonradan da gerek olmadığına karar verdik. Şimdilik düğünü erteleyip hamileliğin tadını çıkarmak istiyoruz. Tüm dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra olacaklar için heyecanlıyım." ifadelerini kullanmıştı. Subaşı yaşadığı stres yüzünden bebeğini kaybettiğini duyurmuş ve sevgilisinden ayrılmıştı.

Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ailesini tanıştırdı

Mohammed Al Saloussi, Şeyma Subaşı, Bodrum, Subaşı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ailesini tanıştırdı - Son Dakika Magazin


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