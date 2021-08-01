Şeyma Subaşı, tekrar barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi

Geçtiğimiz aylarda evlilik kararı aldığı Mohammed al Saloussi'den hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı, kısa bir süre sonra düşük yaptı. Bunun ardından ilişkisinde sorunlar yaşayan Subaşı, Saloussi ile ayrılık kararı aldı. Ayrılıkları kısa süren çift, geçtiğimiz günlerde yeniden barıştı.

"ÜLKEME DÖNDÜĞÜM İÇİN HEYECANLIYIM"

İlişkisine kaldığı yerden devam eden Şeyma Subaşı, 3,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Uçakta sevgilisinin kucağına oturarak poz veren Subaşı, paylaşımına "Çok yumuşacık hissediyorum. İbiza'da 3 ay geçirdikten sonra ülkeme geri döndüğüm için heyecanlıyım" notunu ekledi.