Şeyma Subaşı üzerinde servet taşıyor

Snob Magazin'in haberine göre; Bir haftalık aranın ardından Instagram'a geri dönen Şeyma Subaşı, "Sosyal medya detoksunu sonunda gerçekleştirdim. Erkek arkadaşım Mohammed Alsaloussi ile her zaman olduğu gibi eşsiz anlar yaşadım " ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı'nın tercih ettiği saat, elbise ve topuklu ayakkabının fiyatı sosyal medyada gündem oldu.

Subaşı'nın saati 144 bin TL, askılı elbisesi 11 bin 820 TL ve topuklu ayakkabısı ise 7 bin 150 TL. (fenomenlernegiymis)

Bir hafta sonra sosyal medyaya geri dönen Şeyma Subaşı'nın bu pozları 100 bine yakın beğeni aldı.

Olumsuz yorumlardan rahatsız olan Şeyma Subaşı'nın fotoğraflarına yorum sınırı getirmesi de dikkatlerden kaçmadı.