Şeyma Subaşı ve Mohammed Alsaloussi evleniyor!

Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisini geçtiğimiz haftalarda ailesiyle tanıştırmış ve ardından da tatile gitmişti. İkili daha sonra ise Alsaloussi'nin ailesiyle tanışmak için soluğu Dubai'de almıştı.

DÜĞÜN İÇİN YAPILACAKLAR LİSTESİ

Şeyma Subaşı bugün evlilik hazırlıklarına başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu notu düştü:

Düğün için yapılacaklar listesi

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Aman Tanrım çok heyecanlıyım