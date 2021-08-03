Şeyma Subaşı kitap kurdu çıktı! Bakın hangi kitabı okudu

Subaşı, kişisel gelişim üzerine yazılmış, insan enerjisini ve çakralarını iyileştirme yöntemlerini anlatan 'Chakra Healing' adlı kitabı okudu.

Teknenin arka kısmında kitap okuyan Subaşı, Alsaloussi'nin personele jakuziyi doldurtmasının ardından kitap keyfine jakuzide devam etti.

Çalışanlardan fotoğraflarını da çekmesini rica eden Subaşı, daha sonra bu kareleri takipçileriyle paylaştı. Alsaloussi de kitap okuyan sevgilisini öpücük yağmuruna tuttu.

Akupunktur uzmanı ve yazar Margarita Alcantara'nın kitabı, vücudun 7 çakrasının kusursuz bir dengeyle çalışması için yapılması gereken bilgilere yer veriyor. Kitap okuyan Şeyma Subaşı'nın yanına gelen Mohammed Alsaloussi onu öpücük yağmuruna tuttu.