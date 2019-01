"Şeyma Subaşı X Atasay VOL : 2"

Uluslararası moda arenasında fenomen kimliği ile tanınan Şeyma Subaşıpozitif enerji dolu, maceracı ve renkli ruhunu Atasayiş birliği ile birbirinden iddialı tasarımlara dönüştürdü. Şeyma Subaşı veAtasay'ın ödüllü tasarım ekibinin birlikte ortaya çıkardığı koleksiyonda pop art akımının ikonik sembollerinden dudak, göz, yıldız ve şimşek, sağlıklı beslenmeye gönderme yapan ananas ve avokado gibi birçok sembol, renkli taşlar ve altınla buluşuyor. Taşlı şimşekli gözlerden oluşan kolyeler nazarlığa modern bir dokunuş getiriyor. Her zaman doğallığı ile ön planda olan ve pozitif düşüncenin önemini savunan Şeyma Subaşı'nın "you go girl", "happy life", "girl power" ve daha birçok mesaj veren sloganları da koleksiyonda önemli yer tutuyor.

"Şeyma Subaşı X Atasay"2. kapsül koleksiyonunun tanıtımı, 22 Ocak Salı günü ünlü isimlerin katılımıyla Healtish Cafe'de gerçekleşti. Atasay CEO'su Atasay Kamer ve Şeyma Subaşı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen davete Dila Tarkan, Zeynep Çarmıklı, Ayşe Kucuroğlu, Pelin Kaya, Tolga Sezgin, Sarp Yaman, Cihan Senözlü, Aslıhan Doğan Turan, Tuğçe Postoğlu gibi çok sayıda ünlü isim katıldı.

"Atasay X Şeyma Subaşı"2.kapsül koleksiyonun kendisinden bir parça olduğunu belirten Şeyma Subaşı; "Pozitif enerjili ve renkli ruh halimle, yaşam biçimimi tasarımlara yansıttım. Atasay ile birlikte hazırladığımız bu kapsül koleksiyonun her parçasında pozitif enerji ön planda. Koleksiyonun sizlerle buluşması için sabırsızlanıyorum" diyor.