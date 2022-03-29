Şeyma ve Hasan'ın kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Şeyma ve Hasan'ın kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı

29.03.2022 22:19
Şeyma ve Hasan'ın kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı

KIRŞEHİR'de, kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir (18) ile halen bulunamayan erkek arkadaşı Hasan Aydoğan'ı (21) otomobile bindiren, daha sonra öldüren zanlıların yakalanmasını sağlayan görüntüler ortaya çıktı.

KIRŞEHİR'de, kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir (18) ile halen bulunamayan erkek arkadaşı Hasan Aydoğan'ı (21) otomobile bindiren, daha sonra öldüren zanlıların yakalanmasını sağlayan görüntüler ortaya çıktı.

Olay, geçen 25 Mart'ta saat 16.00 sıralarında Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, özel şirkette çalışan Hasan Aydoğan ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Şeyma Demir, 40 BB 601 plakalı otomobilde oturdukları sırada yanlarına Kırşehir Belediyesinde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan geldi. Ellerine aldıkları kelepçelerle kendilerini polis olarak tanıtan güvenlik görevlileri Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'ın araçtan çıkmasını istedi. Hasan ve Şeyma araçtan indikten sonra duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine güvenlik görevlisi 2 kişi, Aydoğan ve Demir'in ellerini ters kelepçeleyerek otomobillerine bindirdi. Ardından bölgeden yaklaşık 50 kilometre uzaklaşarak, merkez ilçeye bağlı Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehrine geldi. Burada henüz bilinmeyen nedenle Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'i öldüren güvenlik görevlileri, cesetleri nehre attı. Ardından otomobili temizleyen cinayet zanlıları, köyden uzaklaştı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİLERÇocuklarına ulaşamayan aileler, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde ormanda terk edilmiş otomobil ihbarı aldı. İncelemede otomobilin Hasan Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. Polisin aramasında araçta ikiliye ait cep telefonları, mont ve Şeyma Demir'e ait kişisel eşyaların olduğu çanta bulundu. Bunun üzerine çalışmalarını bölgede yoğunlaştıran ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde beyaz bir otomobilin Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'in bulunduğu alana gelip kısa süre sonra uzaklaştığı belirlendi. Aracı geniş kapsamlı takibe alan ekipler, MOBESE görüntülerinde Hasan ve Şeyma'nın otomobilde olduğunu belirledi. Bunun üzerine araçta bulunan Şefik Ekici ve Sami Aydoğan gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan şüpheliler cinayeti itiraf etti. Cinayet zanlısı iki güvenlik görevlisi emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.HASAN'I ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORCinayet zanlılarının cesetleri Kızılırmak Nehri'ne attıklarını itiraf etmeleri üzerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve sualtı arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Şeyma Demir olaydan 3 gün sonra cesedi kıyıya vurmuş halde bulundu. Demir'in ellerinin ters kelepçelendiği, ayaklarının iple bağlandığı ve ensesinden tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Demir, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Akçaağıl köyünde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kayıp olan Hasan Aydoğan'ı Kızılırmak Nehri'nde arama çalışmaları ise sürüyor. Bugün akşam saatlerine kadar bölgede aranan Aydoğan henüz bulunamadı. Ekipler, havanın kararması nedeniyle bugünkü çalışmalarına ara verdi. Ekiplerin çalışması yarın erken saatlerde yeniden başlayacak.HASAN VE ŞEYMA'NIN GÖTÜRÜLDÜĞÜ OTOMOBİLİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, cinayet zanlısı Sami Aydoğan ile Şefik Ekici'yi yakalatan olayın görüntülerini polis ekiplerinin titiz incelemesi ortaya çıkardı. Cinayet zanlılarının olayın ilk meydana geldiği bölgeye otomobil ile gelmeleri ve Hasan Aydoğan ile Şeyma Demir'i aldıktan sonra bölgeden araçla uzaklaşmalarının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; beyaz otomobilin bölgeye hızla geldikten sonra bir süre bekleyip, ardından yine aynı yoldan geri dönerek uzaklaştığı yer aldı.


Şeyma ve Hasan'ın kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
Şeyma ve Hasan'ın kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
Şeyma ve Hasan'ın kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
Şeyma ve Hasan'ın kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
Şeyma ve Hasan'ın kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
Şeyma ve Hasan'ın kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
Şeyma ve Hasan'ın kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
Şeyma ve Hasan'ın kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
Şeyma ve Hasan'ın kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
YORUMLAR
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Kayıp genç Kızılırmak'ta suyun düşürülen debisinde aranıyor Kayıp genç Kızılırmak'ta suyun düşürülen debisinde aranıyor Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı arama çalışmaları sürüyor (3) Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı arama çalışmaları sürüyor (3)

Hasan Aydoğan, Kırşehir, Cinayet, Aydoğan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şeyma ve Hasan'ın kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şeyma ve Hasan'ın kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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