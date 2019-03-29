Son Dakika Haberleri: Seymen Kıyafeti Giydi, Seymen Yemini Etti

Seymen Kıyafeti Giydi, Seymen Yemini Etti

35 dakika önce

Yerel seçimlere sayılı gün kala çalışmalarını aralıksız sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, seçmenle buluşmaya devam ediyor.

Seymen Kıyafeti Giydi, Seymen Yemini Etti, System.String[]
Yerel seçimlere sayılı gün kala çalışmalarını aralıksız sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, seçmenle buluşmaya devam ediyor. Ankara Seymenleri'nin gösterileri ile başlayan istişare toplantısında Başkan Adayı Köse, seymen kıyafeti giyerek seymen yemini etti.

Cumhurbaşkanımızın belediyecilik tecrübesi yol haritamız

Mamak için hazırladıkları 10 başlıkta toplanan 90 proje hakkında detaylı bilgi veren Köse, Mamak'ı modern bir kimliğe büründürmek için gayret göstereceklerini kaydetti. Köse, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilikle ilgili ilkeleri, tecrübeleri bizim yol haritamız olacak. Gönüllere girerek, gönül alarak, Mamak halkının hizmetkarı olacağız. Mamak için ekibimizle hep birlikte çalışıyor, gecemizi gündüzümüze katarak Mamak'a dair hayallerimizi gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:45 Kaynak: İHA

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