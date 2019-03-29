Seymen Kıyafeti Giydi, Seymen Yemini Etti
35 dakika önce
Yerel seçimlere sayılı gün kala çalışmalarını aralıksız sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, seçmenle buluşmaya devam ediyor.
Yerel seçimlere sayılı gün kala çalışmalarını aralıksız sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, seçmenle buluşmaya devam ediyor. Ankara Seymenleri'nin gösterileri ile başlayan istişare toplantısında Başkan Adayı Köse, seymen kıyafeti giyerek seymen yemini etti.
Cumhurbaşkanımızın belediyecilik tecrübesi yol haritamız
Mamak için hazırladıkları 10 başlıkta toplanan 90 proje hakkında detaylı bilgi veren Köse, Mamak'ı modern bir kimliğe büründürmek için gayret göstereceklerini kaydetti. Köse, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilikle ilgili ilkeleri, tecrübeleri bizim yol haritamız olacak. Gönüllere girerek, gönül alarak, Mamak halkının hizmetkarı olacağız. Mamak için ekibimizle hep birlikte çalışıyor, gecemizi gündüzümüze katarak Mamak'a dair hayallerimizi gerçekleştirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. - ANKARA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:45 Kaynak: İHA
İstanbul İçin Yapılan Son Anketten Dikkat Çeken Sonuç! Fark Yüzde 1'in Altında
Erdoğan'dan Ülkü Ocaklarına Sürpriz Ziyaret
Oyuncu Cengiz Bozkurt, Oyunun Rengini Belli Etti
Binali Yıldırım Hedefini Açıkladı: Londra'yı Geçeceğiz