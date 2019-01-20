Son Dakika Haberleri: Seymenlerden Özhaseki'ye Ziyaret

Seymenlerden Özhaseki'ye Ziyaret

1 saat önce

Ankara Seymenler Kulübü Derneği Başkanı Şerafettin Demir ve beraberindekiler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

Ankara Seymenler Kulübü Derneği Başkanı Şerafettin Demir ve beraberindekiler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

AK Parti Genel Merkezi'ne gelişlerinde Özhaseki tarafından fuaye alanında karşılanan seymenler, burada kısa gösteri sundu.

Daha sonra konuklarını toplantı salonunda ağırlayan Özhaseki, yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ankara Seymenler Kulübünün, Ankara'nın kültürel ve folklorik değerlerini yaşatmasının önemine işaret ederek, "Bizi diğer milletlerden ayıran en önemli özellik kendi değerlerimiz. Bu değerler olmasa sıradanlaşırız, öbürlerinin kötü bir taklidi oluruz. O yüzden bu değerlerin yaşaması lazım. En önemlisi gencecik yavrularımızla yaşatıyorsunuz." diye konuştu.

Ankara Seymenler Kulübü Derneği Başkanı Şerafettin Demir de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin Türkiye ve Ankara için önemli olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı'na desteklerini bildiren Demir, "Cumhurun ve Cumhuriyetimizin yanında olduğumuzun mesajını vermek, ülkemizin daha ferah ve güzel günlere kavuşması ile bu birlik beraberliğin bekası için buradayız." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 07:59 Kaynak: AA

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