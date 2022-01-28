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"Seyr-i Ahenk" albümü müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

"Seyr-i Ahenk" albümü müzikseverlerle buluştu

28.01.2022 11:25
"Seyr-i Ahenk" albümü müzikseverlerle buluştu

Müzisyen Ümit Yılmaz ile Derya Türkan, yeni albümleri "Seyr-i Ahenk"in tanıtım konserinde müzikseverlerle buluştu.

Müzisyen Ümit Yılmaz ile Derya Türkan, yeni albümleri "Seyr-i Ahenk"in tanıtım konserinde müzikseverlerle buluştu.

Poll Müzik etiketiyle çıkan albümün tanıtımı, Halkbank'ın desteğiyle Zorlu PSM'de yapıldı.

Konserde, Yılmaz ve Türkan'ın yanı sıra Hollanda'dan konser için gelen Martin Fondse, Eric Van Der Westen ve Alper Kekeç de enstrümanıyla sahne aldı.

Bağlamasıyla sahne alan Ümit Yılmaz, konser öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, albümdeki 7 enstrümantal eserin, Amsterdam'daki Esoundstudios'ta kaydedildiğini söyledi.

Eserlerin üçünün kendisine ait olduğunu dile getiren Yılmaz, üç eserde Türkan'ın, bir eserde ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın imzası olduğunu kaydetti. Yılmaz, Kalın'ın çektiği fotoğraflarla da albüme destek verdiğinin altını çizdi.

"Ümit" adlı eserin klibinin, dijital platformlarda dün müzikseverlerin beğenisine sunulduğunu aktaran Yılmaz, "Derya benim çocukluk arkadaşım. Çok değerli bir müzisyen. İstanbul kemençesinin çok değerli bir üstadı. Onunla bir şeyler yapmak istiyordum. Sonra proje büyüdü ve Derya ile karar aldık, yurt dışına gittik. Orada canlı kayıtlar yaptık. Kendi müziklerimizle, Avrupa'da yaşayan müzisyenlerin duygu ve düşüncelerini birleştirdik ve ortaya çok güzel bir sentez çıktı. Mutluyuz, çok keyifli bir albüm." dedi.

"Uluslararası üne sahip üç müzisyen bizlerle oldu"

Kemençe virtüözü Derya Türkan ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İkimizin bugüne dek yaptığı çalışmalar bize farklı tecrübeler katsa da aldığımız eğitimle ve birlikte geçirdiğimiz zamanların bize verdiği tecrübeyle, sanki uzun yıllar birlikte müzik yapıyormuşuz gibi kaldığımız yerden devam ettik. Bu çalışmada uluslararası üne sahip üç müzisyen bizlerle oldu. Albümün bir başka özelliği de herkesin aynı anda icraya katılmış olması ve sanki bir konser kaydı gibi kaydedilmiş olmasıdır. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler."

Aranjörlüğünü Ozan Sarıboğa'nın yaptığı albüme ilişkin Hollandalı müzisyen Eric Van Desten de "Uzun süredir Türk müzisyenlerle çalışıyorum. Ümit ve Derya çalıştıklarımın en iyisi ve müzikleri gerçekten harika. Eserleri çalmak ve onlarla çalışmak mükemmeldi." değerlendirmesinde bulundu.

Piyanist Martin Fondse, albümde yer aldığı için memnuniyetini dile getirerek, "Türkiye ve Hollanda'dan gelen müzisyenlerin oluşturduğu bu büyük projenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Ümit ve Derya'nın müziklerinin en güzel tarafı, yarattığı alanlar. Dinleyen herkes bu alanları kendi cephesinden doldurup hissedebiliyor." ifadelerini kullandı.

Perküsyon virtüözü Alper Kekeç ise "Ümit ve Derya'nın eserlerinden oluşan bu özel projede olmaktan çok mutluyum. Günlerce süren stüdyo çalışmamız çok keyifli ve anlamlıydı. Kaliteli ve değerli müzik adamları bir aradaydı." diye konuştu.

Albümde, İbrahim Kalın'ın bestesi "Seyir"in yanı sıra "Ümit", "Rana", "Metruk", "Derya", "Ece" ve "Ey Benim Divane Gönlüm" adlı eserler yer alıyor.

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Ümit Yılmaz, Hollanda, Konser, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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