Seyr'i Sefa'ya belediye desteği - Son Dakika

Gemlik'in özel tiyatro topluluğu Seyr'i Sefa, bundan sonraki oyunlarında Gemlik Belediyesi desteği ile sahne alacak.



Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ı ziyaret eden Seyr'i Sefa Tiyatro Topluluğu oyuncuları, bugüne kadar oynadıkları oyunlar ile alakalı bilgi verdi. Tiyatro topluluğu yönetmeni Murat Öztin, "Gemlik'te ve Bursa'nın farklı ilçelerinde çok sayıda oyuna imza attık. Uzun bir ara vermiştik, yeniden çalışmalarımıza başladık" dedi.



Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ise, "Gemlik'te imkanlar dahilinde kültür ve sanat konusunda güzel işler yapıyoruz. Her ay sanatın farklı bir dalına özel çalışmalar yaptık. Tiyatro günleri, sonrasında şiir günleri ve geçtiğimiz ay da heykel üzerine yoğunlaştık. Gemlik Belediyesinin taşınması sonrasında Sosyal Yaşam Merkezi eski maksadına uygun olarak kullanılacak" şeklinde konuştu. - BURSA