Seyr-ü Sefa Geleneksel Türk Sanatları" Sergisi Açılıyor

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Seyr-ü Sefa Geleneksel Türk Sanatları" sergisi açılacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Seyr-ü Sefa Geleneksel Türk Sanatları" sergisi açılacak.



29 Ocak Salı günü açılacak olan sergi bir hafta boyunca açık kalacak. Yakutiye müzesini halkla buluşturacak olan etkinliklerden bir tanesi olan "Seyr-ü Sefa Geleneksel Türk Sanatları" sergisinde Erzurum ve çevre illerindeki akademisyenlerce yapılmış 40'ın üzerinde minyatür, Ebru, Tezhip, hat, vitray ve Şukufe gibi yapılmış çeşitli tablolar sergilenecek.



Açılacak olan sergide ayrıca Atatürk Üniversitesi'nden 26 Akademisyen bir araya gelecek. Hüseyin Elitok, Tuncay Güngör, Kadir Tuzcu, Mevlut Kaplanoğlu, Burcu Toğrul, Elif İşler, Elif Kırkeseli, İlknur Ağrı, Melahat Teleri, Mikail Sevindik, Suna Topçulu, Yunus Emre Kayserili, Ayşe Haşıloğlu, Elif Dursun, Erdem Sevinç, Gönül Urvasızoğlu, Gülengül Doğan, İsmail Ak, Mehmet Alperen Çiğdem, Özlem Doygun Çinik, Seda Külekçi, Sema Akkeçe, Abdullah Karaoğlu, Nurettin Hınıslıoğlu, Haluk Kırkeseli ve Yavuz Aksoy açılacak olan "Seyr-ü Sefa Geleneksel Türk Sanatlar" sergisine katılacak olan akademisyenler halkla buluşmuş olacak.



Vatandaşlar, sergiyi ücretsiz olarak ziyaret edebilecekler. - ERZURUM

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