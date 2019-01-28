Son Dakika Haberleri: Seyr-ü Sefa" Sergisi Sanatseverlerle Buluşacak

Seyr-ü Sefa" Sergisi Sanatseverlerle Buluşacak

1 saat önce

Erzurum'da yaklaşık 40 akademisyenin eserlerinden oluşan "Seyr-ü Sefa" isimli geleneksel Türk sanatları sergisi, açılacak.

Seyr-ü Sefa
Erzurum'da yaklaşık 40 akademisyenin eserlerinden oluşan "Seyr-ü Sefa" isimli geleneksel Türk sanatları sergisi, açılacak.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen ve aralarında minyatür, ebru, tezhip, hat, vitray ve şukufe gibi çeşitli eserlerin bulunduğu "Seyr-ü Sefa" geleneksel Türk sanatları sergisi, yarın tarihi Yakutiye Medresesi'nde sanatseverler ile buluşain beğenisine sunulacak.

Vatandaşlarca ücretsiz ziyaret edilebilecek sergi, 2 Şubat 2019'a kadar açık olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:01 Kaynak: AA

Erzurum, Kültür Sanat
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