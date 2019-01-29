Seyr-ü Sefa" Sergisi Sanatseverlerle Buluştu
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Erzurum'da yaklaşık 40 akademisyenin eserlerinden oluşan "Seyr-ü Sefa" isimli geleneksel Türk sanatları sergisi, açıldı.
Erzurum
'da yaklaşık 40 akademisyenin eserlerinden oluşan "Seyr-ü Sefa" isimli geleneksel Türk sanatları sergisi, açıldı.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen ve aralarında minyatür, ebru, tezhip, hat, vitray ve şukufe gibi çeşitli eserlerin bulunduğu "Seyr-ü Sefa" geleneksel Türk sanatları sergisi, tarihi Yakutiye
Medresesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Vatandaşlarca ücretsiz ziyaret edilebilecek sergi, 2 Şubat 2019'a kadar açık olacak. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:29 Kaynak: İHA
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