Son Dakika Haberleri: Seyr-ü Sefa" Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

Seyr-ü Sefa" Sergisi Sanatseverlerle Buluştu

6 dakika önce

Erzurum'da yaklaşık 40 akademisyenin eserlerinden oluşan "Seyr-ü Sefa" isimli geleneksel Türk sanatları sergisi, açıldı.

Seyr-ü Sefa
Erzurum'da yaklaşık 40 akademisyenin eserlerinden oluşan "Seyr-ü Sefa" isimli geleneksel Türk sanatları sergisi, açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen ve aralarında minyatür, ebru, tezhip, hat, vitray ve şukufe gibi çeşitli eserlerin bulunduğu "Seyr-ü Sefa" geleneksel Türk sanatları sergisi, tarihi Yakutiye Medresesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Vatandaşlarca ücretsiz ziyaret edilebilecek sergi, 2 Şubat 2019'a kadar açık olacak. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:29 Kaynak: İHA

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