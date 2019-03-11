Son Dakika Haberleri: Seyrani Kampüsünde Mücadele Sporları Tanıtımı Yapıldı

Seyrani Kampüsünde Mücadele Sporları Tanıtımı Yapıldı

1 saat önce

Kayseri Üniversitesi Seyrani Kampüsünde öğrencilerle bir araya gelen mücadele sporları il temsilcileri spor branşlarını tanıtarak öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Seyrani Kampüsünde Mücadele Sporları Tanıtımı Yapıldı, System.String[]

Develi Belediyesi, Develi Kaymakamlığı, Develi Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü, Kayseri Üniversitesi Halkla İlişkiler Kulübü ve Dev Ali Spor Kulübünün iş birliğinde üniversite öğrencilerine mücadele sporlarının tanıtımı yapıldı.

Develi'de sporun yaygınlaşması adına her projeye destek verdiklerini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Üniversite öğrencilerimizin boş vakitlerini bir spor öğrenerek değerlendirecekleri böylesi bir projenin hazırlanmasında ve gençlerimize ulaştırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, gençlerimize sporla birlikte sağlıklı bir ömür diliyorum" açıklamalarında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:16 Kaynak: Bültenler

Develi Belediyesi, Develi, Kayseri, Güncel
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