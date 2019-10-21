Son Dakika Haberleri: Seyrani Kampüsünde öğrenci sayısı bin 500'ü geçti
Son Dakika Güncel Seyrani Kampüsünde öğrenci sayısı bin 500'ü geçti

Seyrani Kampüsünde öğrenci sayısı bin 500'ü geçti

1 saat önce

Kayseri Üniversitesi'nin merkez kampüsünden sonra en büyük kampüsü olma özelliğine sahip olan Develi Seyrani Kampüsü'nde öğrenci sayısı bin 500'ü geçti.

Seyrani Kampüsünde öğrenci sayısı bin 500'ü geçti, System.String[]

Kayseri Üniversitesi'nin merkez kampüsünden sonra en büyük kampüsü olma özelliğine sahip olan Develi Seyrani Kampüsü'nde öğrenci sayısı bin 500'ü geçti.


2007 yılından itibaren Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu çatısı altında Bilgisayar Teknolojileri, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri, Yönetim ve Organizasyon ve Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümlerinde eğitim verilmesinin yanı sıra Beşeri Bilimler Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesinin de eğitim hayatına başlamasıyla Develi'de hem lisans hem de önlisans programlarında eğitime başlanmış oldu. Bin 398 Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu, 72 İslami İlimler ve 42 Sağlık Yönetimi öğrenci kapasitesiyle eğitim veren Seyrani Kampüsünde öğrenci sayısı bin 500'ü geçmiş oldu.


Kendisini makamında ziyaret eden Hüseyin Şahin MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz Delice ve beraberindeki heyetle Develi'deki yüksek öğrenim üzerine istişarelerde bulunan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Beşeri Bilimler ve İslami İlimler Fakültelerimizin de gelmesiyle kampüsteki öğrenci sayımızın artması bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. İnşallah Develi Belediyesi olarak bizler öğrencilerimizin rahatlığı ve eğitimin kalitesini artırmak için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Eğitim kalitesini artırarak Develimizin daha çok tercih edilir olması için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Hüseyin Şahin, Seyrani, Kayseri, Develi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süper Loto'da 13,5 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi parasını aldı
Belediye başkanı, önceki dönem alınan milyonluk helikopteri satışa çıkardı Suriye'den ayrılan ABD askerlerinin yeni görüntüsü ortaya çıktı Üvey kardeşini berber koltuğunda pompalı tüfekle vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 16:46:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Seyrani Kampüsünde öğrenci sayısı bin 500'ü geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]