Seyrani Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları - Son Dakika

Seyrani Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları

19.01.2021 14:05
Seyrani Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları, System.String[]

Kocasinan Belediyesinin Seyrani Mahallesi'nde başlattığı kentsel dönüşüm projesi kapsamında modern evlerine kavuşan aileler, evlerinden çok memnun kaldıklarını belirterek Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti.

Kocasinan Belediyesinin Seyrani Mahallesi'nde başlattığı kentsel dönüşüm projesi kapsamında modern evlerine kavuşan aileler, evlerinden çok memnun kaldıklarını belirterek Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkürlerini iletti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, kentsel dönüşümün sosyal bir dönüşüm olduğuna dikkati çekerek, amaçlarının sosyal donatıları yapılmış, her türlü belediye hizmetinin verilebildiği bir mahalle kurmak olduğunu belirtti.

Seyrani Mahallesi'nde 400 bin metrekare alan içerisinde bir kentsel dönüşüm yapıldığını hatırlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Seyrani Mahallesi'nde bir yandan teslim ettiğimiz konutlar diğer yandan ise devam eden konutlar buranın çehresini tamamen değiştirecek ve bölgenin değerine değer katacak. Burada yaptığımız konutlarda deprem yönetmeliği şartları titizlikle yerine getiriliyor, temel altı zemin iyileştirilmesinde jet grout teknolojisi ile zemin güçlendirmesi uygulanıyor. Bu vesileyle modern konutlarda oturan hak sahiplerine aileleriyle sağlıklı, huzurlu ve daha konforlu bir yaşam diliyorum."

Modern konutlara kavuşanlardan Galip Bulut ise kentsel dönüşümle yapılan konuttan çok memnun kaldıklarını belirterek, "Yeni konutla hayatımızda büyük bir değişiklik oldu. Konforlu yaşamın yanı sıra daha geniş salon ve odalarla güzel yaşam sürdürüyoruz. İnsanın hayatı tamamen değişiyor. Bu hizmetlerden dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Billur Bulut da gecekondudan bu modern konuta oturunca hayatlarının olumlu anlamda değiştiğini, çok memnun olduklarını aktardı.???????

Kentsel Dönüşüm Projesi, Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Seyrani Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmaları - Son Dakika


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