SEYRANTEPE'DE HAFRİYAT KAMYONUNUN YÖN TABELASINA ÇARPMA ANI - Son Dakika
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SEYRANTEPE'DE HAFRİYAT KAMYONUNUN YÖN TABELASINA ÇARPMA ANI

28.08.2022 09:51
SEYRANTEPE'DE HAFRİYAT KAMYONUNUN YÖN TABELASINA ÇARPMA ANI

SEYRANTEPE'de 16 Nisan'da damperi açık kalan hafriyat kamyonunun trafik yön tabelasına çarpmasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

SEYRANTEPE'de 16 Nisan'da damperi açık kalan hafriyat kamyonunun trafik yön tabelasına çarpmasına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Kask kamerasına yansıyan görüntüde damperi açık kalan kamyonun yön tabelasına hızla çarparak savrulduğu görülüyor.

TEM Otoyolu Seyrantepe bağlantısında 16 Nisan'da damperi açık halde hızla ilerleyen hafriyat kamyonu trafik yön tabelasına çarpmıştı. İstanbul trafiğini felç eden kazaya ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Kask kamerasına yansıyan görüntülerde, damperi açık şekilde hızla ilerleyen kamyon şoförü, trafik yön tabelasına çarparak duruyor. Yön tabelasını parçalayarak yıkan kamyon güçlükle duruyor.


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Kaynak: DHA

Seyrantepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SEYRANTEPE'DE HAFRİYAT KAMYONUNUN YÖN TABELASINA ÇARPMA ANI - Son Dakika

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