SEYRANTEPE'DE DAMPERİ AÇIK HAFRİYAT KAMYONU YÖN TABELASINA ÇARPTI Havadan ek görüntü - Son Dakika
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SEYRANTEPE'DE DAMPERİ AÇIK HAFRİYAT KAMYONU YÖN TABELASINA ÇARPTI Havadan ek görüntü

16.04.2022 17:29

SEYRANTEPE TEM Otoyolu bağlantısında damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı.

SEYRANTEPE TEM Otoyolu bağlantısında damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu yön tabelasına çarptı. Bir bölümü parçalanan tabelanın devrilme tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Olay saat 16.15 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe bağlantısı Edirne istikametinde meydana geldi. Damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu yol üstündeki yön tabelasına çarptı. Tabelanın büyük bölümü parçalandı, direkler hasar gördü. Talebanın devrilme tehlikesi nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bağlantı yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

SEYRANTEPE'DE DAMPERİ AÇIK HAFRİYAT KAMYONU YÖN TABELASINA ÇARPTI Havadan ek görüntü
SEYRANTEPE'DE DAMPERİ AÇIK HAFRİYAT KAMYONU YÖN TABELASINA ÇARPTI Havadan ek görüntü
SEYRANTEPE'DE DAMPERİ AÇIK HAFRİYAT KAMYONU YÖN TABELASINA ÇARPTI Havadan ek görüntü

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TEM Otoyolu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEYRANTEPE'DE DAMPERİ AÇIK HAFRİYAT KAMYONU YÖN TABELASINA ÇARPTI Havadan ek görüntü - Son Dakika


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SON DAKİKA: SEYRANTEPE'DE DAMPERİ AÇIK HAFRİYAT KAMYONU YÖN TABELASINA ÇARPTI Havadan ek görüntü - Son Dakika
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