SEYRANTEPE'DE DAMPERİ AÇIK HAFRİYAT KAMYONU YÖN TABELASINA ÇARPTI (3) - Son Dakika
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SEYRANTEPE'DE DAMPERİ AÇIK HAFRİYAT KAMYONU YÖN TABELASINA ÇARPTI (3)

16.04.2022 17:51
SEYRANTEPE'DE DAMPERİ AÇIK HAFRİYAT KAMYONU YÖN TABELASINA ÇARPTI (3)

KAĞITHANE'de damperi açık kalan hafriyat kamyonu, TEM otoyolu Seyrantepe bağlantısında trafik yön tabelasına çarptı.

KAĞITHANE'de damperi açık kalan hafriyat kamyonu, TEM otoyolu Seyrantepe bağlantısında trafik yön tabelasına çarptı. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Seyrantepe bağlantısında uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik levhasının kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaza, TEM Otoyolu Seyrantepe bağlantısında saat 16.15 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametine giden damperi açık kalan hafriyat kamyonu trafik yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yön tabelasının bir bölümü  hasar gördü. Kaza nedeniyle TEM otoyolu Seyrantepe bağlantısı Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi yön tabelasını keserek yol kenarına çekti. Yaşanan kaza nedeniyle trafikte beklemek zorunda kalan vatandaşlar trafiğin açılmasını bekledi. Kaza ve meraklı sürücüler sebebiyle TEM Otoyolunda trafik her geçen dakika artıyor.

- İstanbul

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TEM Otoyolu, Seyrantepe, Tragger, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEYRANTEPE'DE DAMPERİ AÇIK HAFRİYAT KAMYONU YÖN TABELASINA ÇARPTI (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: SEYRANTEPE'DE DAMPERİ AÇIK HAFRİYAT KAMYONU YÖN TABELASINA ÇARPTI (3) - Son Dakika
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